POL-F: 171116 - 1226 Frankfurt-Ginnheim: Raub in Bäckerei

Frankfurt (ots) - (fue) Am Donnerstag, den 16. November 2017, gegen 05.15 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter eine Bäckerei in der Raimundstraße. Die dort anwesende 32-jährige Verkäuferin bedrohte er mit einer Schusswaffe und forderte so die Herausgabe des Kasseninhaltes und des Handys. Mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe sowie dem iPhone der Verkäuferin verließ der Täter den Laden.

Er wird beschrieben als 20-24 Jahre alt und 170-175 cm groß. Von nordafrikanischem Aussehen, schmales Gesicht, schlanke Statur. Bekleidet mit dunkler Wollmütze und dunkler Oberbekleidung. Bewaffnet mit einer schwarzen Schusswaffe.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

P r e s s e s t e l l e

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Telefon: 069/ 755-00

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell