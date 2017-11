POL-F: 171115 - 1224 Frankfurt: Das 14. Polizeirevier ist wieder vor Ort....

Foto zur PM 171115-1124 Bild-Infos Download

Frankfurt (ots) - (fue) Mit der Zusammenlegung des 14. Polizeirevieres mit dem 15. Polizeirevier eröffnet nun in der kommenden Woche der zweitgrößte Polizeistandort in Frankfurt am Main seine Pforten.

Als "neues" 14. Polizeirevier stehen den Bürgerinnen und Bürgern in der Marie-Curie-Straße 32 die Beamten ab

Montag, den 20. November 2017, 06.30 Uhr,

als ihre Ansprechpartner zur Verfügung. Zum gleichen Zeitpunkt wird das 15. Polizeirevier im Wickenweg seine Tore in dem alten, aus dem Jahr 1958 stammenden und sehr beengten Gebäude schließen.

Das neue Schwerpunktrevier, in dem nun die Kräfte gebündelt sind, ist dann unter der Telefonnummer 069-75511400 erreichbar.

In Kürze werden zudem die Direktion Nord und eine Operative Einheit (OPE) sowie weitere Dienststellen in das Gebäude einziehen.

Eine offizielle Einweihung des Gebäudes ist für den Jahresanfang 2018 geplant.

Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill führte hierzu aus: "Durch die Erhöhung der Streifenpräsenz wird die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger im Norden Frankfurts spürbar erhöht." Bereswill freut sich, dass mit dem neuen Standort nun auch der optimalen polizeilichen Betreuung des neuen, schnell wachsenden Stadtteils Riedberg Rechnung getragen wird.

