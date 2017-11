POL-F: 171114 - 1222 Frankfurt-Höchst: Einbruch in Brillengeschäft

Frankfurt (ots) - (ka) In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 14.11.2017, brachen bislang unbekannte Täter in ein Brillengeschäft in der Königsteiner Straße ein. Sie entwendeten dort Brillen im Wert von mehreren tausend Euro.

Täterhinweise liegen aktuell noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

