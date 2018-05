POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Kindertagesstätte an der Lerchenstraße

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Lerchenstraße ein. Sie verschafften sich zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr, und Montagmorgen, 10.30 Uhr, durch das Einwerfen einer Fensterscheibe Zugang zum Inneren der KiTa. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit einem erbeuteten Laptop. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Osnabrück unter der Rufnummer 0541-327-3203 oder -2215 in Verbindung zu setzen.

