POL-OS: Georgsmarienhütte: Pkw-Aufbrecher wurde gefasst

Georgsmarienhütte (ots) - Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am späten Sonntagnachmittag einen Pkw-Aufbrecher kurze nach der Tat schon fassen konnte. Passanten hatten gegen 17.35 Uhr bemerkt, wie ein Fahrradfahrer auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Am Thie eine Seitenscheibe eines Seat Leon einschlug. Offenbar hatte es der Mann auf Wertgegenstände im Innenraum des Pkw abgesehen,fühlte sich aber beobachtet und flüchtete auf seinem Fahrrad. Ein Zeuge verfolgte den Täter per Auto bis zur Oeseder Straße und informierte die Polizei, als der Mann sein Fahrrad abstellte und in einer Pizzeria verschwand. Die Beamten hatten entsprechend leichtes Spiel und konnten den Pkw-Aufbrecher in dem Lokal festnehmen. Bei der Durchsuchung des 31-jährigen Mannes wurde noch das mutmaßliche Aufbruchwerkzeug gefunden. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der Täter nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

