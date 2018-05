POL-OS: Osnabrück - Einbrüche in der Meller Straße

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Montag trieben in der Meller Straße Einbrecher ihr Unwesen. Sie verschafften sich zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 06 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Hotel, und brachen zwischen 00.30 und 04.15 Uhr in eine Bäckerei ein. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Laptops und konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefonnummer 0541/327-2115 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell