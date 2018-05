POL-OS: Hagen a.T.W. - Hausbewohner überrascht Einbrecher

Hagen a.T.W. (ots) - In der Sudenfelder Straße verschaffte sich ein unbekannter Täter am Sonntagmorgen Zutritt zu einer Einliegerwohnung. Er wurde von einem Hausbewohner überrascht, als dieser zwischen 09.30 und 09.45 Uhr zurückkehrte. Bislang ist nicht bekannt, ob der Einbrecher etwas mitnahm. Er konnte unerkannt flüchten. Die Polizei in Georgsmarienhütte ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell