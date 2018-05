POL-OS: Belm - Müllcontainer in Brand gesetzt

Belm (ots) - Auf einem Schulhof in der Ringstraße, setzten Unbekannte am Samstagabend mehrere Müllcontainer in Brand. Ein Anwohner bemerkte zwischen 21.55 und 22.15 Uhr die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Trotz der zügigen Löscharbeiten wurden zwei Container vollständig zerstört und es entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Belm und nimmt diese unter der Rufnummer 05406/807790 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell