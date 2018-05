POL-OS: Bad Iburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Iburg (ots) - In der Straße Am Kurgarten kam es am Samstag, zwischen 02 und 11.30 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß vermutlich mit einem schwarzen Fahrzeug gegen einen weißen VW Passat, der in einer Parkbucht am Seitenstreifen stand. Dabei verursachte er einen nicht unerheblichen Schaden von ca. 4000 Euro. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

