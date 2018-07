POL-PPMZ: Mainz-Laubenheim, Terrassentür hält Einbruchsversuch stand

Mainz (ots) - Mittwoch, 4. Juli 2018

Die Terrassentür eines Reihenhauses im Mainzer Stadtteil Laubenheim hielt Aufbruchsversuchen eines Einbrechers stand. Am Dienstagnachmittag stellt der 41-jährige Bewohner frische Hebelspuren an der Tür fest. Da er erst einen Tag zuvor die Tür gereinigt hatte, lässt sich die Tatzeit von Montagnachmittag bis Dienstag, ca. 16:00 Uhr eingrenzen. Die Kriminalpolizei Mainz bittet um Hinweise: Wer zu diesem Zeitpunkt im Wohngebiet Rüsselsheimer Allee, Astheimer Weg, Bauschheimer Weg auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, kann diese Hinweise an die Kriminalpolizei Mainz melden, Tel.: 06131-653633

