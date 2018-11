POL-PDPS: Alarm vereitelt Einbruch ins Sportheim

Vinningen (ots) - In der Nacht vom 14.11. auf den 15.11.2018 versuchte ein Unbekannter ins Sportheim Vinningen einzubrechen. Beim Versuch die Tür aufzubrechen löste die Alarmanlage sowohl akustischen, wie auch optischen Alarm aus, so dass der Täter flüchtete, ohne ins Gebäude einzudringen. Am Schloss der Tür entstand Sachschaden. Nachdem der Platzwart den Einbruchsversuch entdeckt hatte, verständigte er die Polizei.

