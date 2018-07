POL-PDLD: Lingenfeld - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Lingenfeld (ots) - Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Samstagabend kurz vor 22:00 Uhr die Bundesstraße 9 von Speyer in Richtung Germersheim. Am Ende der dort befindlichen Baustelle flog ein größerer Gegenstand auf die Frontscheibe des Mercedes. Hierdurch entstand ein Schaden am Rahmen der Frontscheibe und an der Frontscheibe selbst. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Bei einer Spurensuche konnte festgestellt werden, dass der Schaden durch einen geriffelten Boden einer Glasflasche verursacht sein könnte. Es ist daher davon auszugehen, dass ein bisher unbekannter Täter eine Flasche auf den Mercedes warf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder unter der Telefonnummer 07274 9580 entgegen.

