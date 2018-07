POL-PDLD: Bellheim - Mit Alkohol, aber ohne Führerschein unterwegs

Bellheim (ots) - Ein 39-jähriger Opel-Fahrer wurde am Samstagmorgen um 01:55 Uhr in der Postgrabenstraße in Bellheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Fahrer einen Alkoholwert von 1,57 Promille feststellen. Dem 39-jährigen Fahrer aus Landau wurde anschließend bei hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Opel-Fahrers konnte nicht sichergestellt werden, da er diesen bereits entzogen bekommen hatte.

