POL-PDLD: Germersheim - Exhibitionist am Bahnhof

Germersheim (ots) - Am Freitagmorgen teilte eine 31-jährige Fußgängerin um 10:40 Uhr bei hiesiger Dienststelle mit, dass sie am Bahnhof in Germersheim von einem Autofahrer verfolgt werde, der auf dem Fahrersitz sitzend onanieren würde. Bei einer sofortigen Überprüfung durch eine Streife konnte ein 43-jähriger Mann aus dem Landkreis Karlsruhe in seinem Auto festgestellt werden, der lediglich mit einem T-Shirt bekleidet war. Beim Erblicken der Streife bedeckte der 43-jährige Mann sein Glied mit einem Handtuch. Der Tatverdächtige wurde anschließend zwecks Folgemaßnahmen zur hiesigen Dienststelle verbracht. Gegen den 43-Jährigen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

