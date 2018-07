POL-PDLD: Wörth - Unter Betäubungsmitteleinfluss Fahrzeug geführt

Wörth (ots) - Am frühen Morgen des 07. Juli wurde bei einem 21-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Hagenbach gegen 01:45 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Luitpoldstraße in Wörth Betäubungsmitteleinfluss festgestellt. Weiterhin wurde bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person ein Beutel mit einem weißen Pulver aufgefunden, das sich durch einen durchgeführten Drogenschnelltest als Amphetamin entpuppte. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zunächst einbehalten. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

