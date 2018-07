POL-PDLD: Durch umgeworfenen Mülleimer verletzt

Landau: 06.07.2018, 22:05 Uhr (ots) - Am Rathausplatz kam es zwischen einem Gast und einer 19-jährigen Mitarbeiterin einer Cocktailbar zunächst zu verbalen Streitigkeiten als diese annahm, dass sich er Gast über sie und das von ihr getragene brasilianische Trikot lustig machte und sie möglicherweise fotografierte. (Am Abend hatte die belgische Fußballelf die Rückflugtickets für das brasilianische Team gelöst.) Der Gast verließ nach dem verbalen Streit die Örtlichkeit, kam jedoch kurz darauf zurück und warf wutentbrannt einen vor der Cocktailbar befindlichen Mülleimer um. Der Mülleimer traf die Angestellte am linken Oberschenkel, so dass diese eine Schürfwunde davon trug. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 180cm großen, ca. 30 Jahre alten Mann, mit rotem T-Shirt und Brille gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell