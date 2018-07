Waldhambach - Waldrohrbach (ots) - Anlässlich der B10-Sperrung und der dadurch stark befahrenen Umleitungsstrecke der B48 durch Waldhambach und Waldrohrbach wurden jeweils vormittags am 05.07. und am 06.07. Geschwindigkeitskontrollen in den Ortschaften durchgeführt. Bei starkem Verkehrsaufkommen und vielen LKW's waren insgesamt 10 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, wobei die Spitzengeschwindigkeit 79 km/h bei erlaubten 50 km/h betrug. Weiterhin wurden 3 Gurtmuffel verwarnt und ein Verkehrsteilnehmer wegen falscher Ladungssicherung beanstandet. Auch ging der Polizei bei der Kontrolle ein 22-jähriger libanesischer Staatsangehöriger ins Netz, welcher per Haftbefehl gesucht wurde.

