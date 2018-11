POL-PDPS: Handtasche geraubt

Pirmasens (ots) - Am Mittwochabend raubten zwei Männer einer 40-jährigen Frau in der Wiesenstraße, gegenüber dem Haupteingang eines Marktes die Handtasche. Wie die Frau angab, wollte sie gerade die Straße überqueren, als sich von hinten aus der Parkanlage zwei Männer näherten. Einer der Männer habe ihr dann einen Stoß gegen die Schulter versetzt und ihr die umgehängte Handtasche entrissen. Beide Männer rannten sodann quer über die Grünfläche in Richtung Schäferstraße weg. Zur Beschreibung der Täter gibt die Geschädigte an, dass beide ca. 170 bis 180 cm groß, eine unauffällige Figur hatten und im Alter von ca. 20 Jahren waren. Sie hatten beide schwarze kurze Haare, die an den Seiten ausrasiert waren. Der Hauttäter trug einen dunkelfarbenen Parka mit Fellbesatz an der Kapuze sowie Jeans. In der geraubten Handtasche bewahrte die Geschädigte ihren beigefarbigen Geldbeutel mit Bargeld, texanischem Führerschein, Sozialversicherungsausweise und weiter Bankkarten auf. Eine Fahndung nach den beiden Tätern verlief am Donnerstagabend ohne Erfolg. Hinweise erbittet die Polizei in Pirmasens.

