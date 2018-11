POL-PDPS: Dieb versucht es am Nachmittag

Spirkelbach (ots) - Am Dienstagnachmittag, zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter in ein Wohnhaus in der Sportplatzstraße einzubrechen. Zunächst versuchte er mit einem Brechwerkzeug das Tor einer zum Anwesen gehörenden Scheune aufzubrechen. Weil dies nicht gelang, versuchte er es auch direkt an der Haustür des Wohnhauses. Dort zerstörte er die Verglasung zum Teil. Letztendlich gelang es dem Einbrecher nicht in das Wohnhaus zu gelangen. Er hinterließ dem Hausbesitzer aber einen hohen Sachschaden. Hinweise zum Täter erbittet die Kriminalpolizei in Pirmasens unter der Rufnummer 06331 5200.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell