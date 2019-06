Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auto zerkratzt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestelltes Auto wurde am Freitagmorgen, 21.06.2019, in Bad Säckingen zerkratzt. Der rote Mitsubishi hatte für knapp 20 Minuten, in der Zeit von 10:50 Uhr bis 11:10 Uhr, auf dem Parkplatz in der Tullastraße gestanden. Ein Unbekannter fügte dem Wagen einen langen Kratzer auf der Fahrerseite zu. Auf sachdienliche Hinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0).

