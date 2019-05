Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kraftstoff aus Baustellenfahrzeug entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Am Nordhafen, Dienstag 30.04.19, 23.00 Uhr bis Mittwoch 01.05.19, 01.00 Uhr Northeim (schw) - In der Zeit vom 30.04.19 23.00 Uhr bis 01.05.19, 01.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem, an der Baustelle der A7, Am Nordehafen, abgestellen Baustellenfahrzeug insgesamt 500 Liter Kraftstoff. Dadurch entstand der geschädigten Firma aus Niemetal ein Schaden in Höhe von ca. 650,- EUR. Ein Zeuge konnte einen Ackerschlepper, der sich zur Tatzeit im Bereich des Abstellortes des Baustellenfahrzeuges aufhielt, feststellen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

