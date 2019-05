Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Entziehung elektrischer Energie

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Freitag, 03.05.2019, gegen 10.00 Uhr, wurde in Uslar in einem Mehrfamilienhaus festgestellt, dass ein 28-jähriger Mann aus Uslar ein Verlängerungskabel in eine Steckdose im Hausflur des Hauses steckte und dieses in seine Wohnung verlegte, um sich mit Strom zu versorgen. Zuvor hatte der Stromversorger den Strom bei dem Mann abgestellt. Die Uslarer Polizei hat ein Strafverfahren wegen Entziehung elektrischer Energie eingeleitet.

