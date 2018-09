POL-F: 180909 - 856 Bundesautobahn A5: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Frankfurt (ots) - (as) Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend auf der A 5 bei einem Alleinunfall tödlich verunglückt.

Nach bisherigen Erkennissen war der Biker gegen 19.30 Uhr zwischen dem Nordwest-Kreuz und dem Bad Homburger Kreuz in Richtung Norden unterwegs. Kurz nachdem er den Rasthof Taunusblick passiert hatte, verlor er aus bislang ungeklärten Umständen die Kontrolle über seine Kawasaki Ninja ZX6. Er geriet auf der linken Spur bei mutmaßlich hoher Geschwindigkeit ins Schlingern und schleuderte anschließend nach rechts über alle drei Fahrstreifen hinweg gegen die am Standstreifen angrenzende Leitplanke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer tödlich verletzt. Das Motorrad prallte ab und flog noch etwa 150 Meter weiter, bis es letztlich mitten auf der Autobahn liegen blieb. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt.

Während der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die A 5 in Richtung Kassel bis gegen 22.15 Uhr voll gesperrt werden. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.

