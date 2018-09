POL-F: 180907 - 853 Frankfurt-Bundesautobahn: Motorradfahrer stürzt in Autobahnabfahrt

Frankfurt (ots) - (ne)Vermutlich war ein 37 Jahre alter Motorradfahrer gestern Morgen um 10:00 Uhr zu schnell, als er in der Ausfahrt Zeilsheim stürzte und dadurch schwere Verletzungen davontrug.

Aus Frankfurt kommend, nahm der 37-Jährige die Ausfahrt der BAB 66 in hohem Tempo. Der Kurvenverlauf zwang ihn zum Bremsen, woraufhin er die Kontrolle übers Zweirad verlor und zu Fall kam. Mit schweren Verletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Wegen der Unfallmaßnahmen und der Landung des Rettungshubschraubers musste die Abfahrt Zeilsheim vorübergehend voll gesperrt werden.

