POL-RT: Einbrüche; Rauchmelder schlägt Alarm; Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf); Verkehrsunfälle, teils mit Zeugenaufruf

In Supermarkt eingebrochen

Auf Tabakwaren hatte es ein Einbrecher abgesehen, der in der Nacht zum Mittwoch in einen Supermarkt in der Straße In Bühlen in Rommelsbach eingedrungen ist. Der Unbekannte hebelte gegen 2.45 Uhr zunächst eine Eingangstür auf und nahm anschließend eine noch unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln an sich. Auch die Höhe des an der Tür entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (mr)

Reutlingen (RT): Rauchmelder schlägt Alarm

Ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Sebastian-Kneipp-Straße hat am Dienstagmittag Alarm geschlagen und dadurch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses hatte gegen 12.20 Uhr den Alarmton aus der Nachbarwohnung gehört und den Notruf gewählt. Wie die eintreffenden Rettungskräfte anschließend feststellten, hatte die 75-jährige Wohnungsinhaberin im Mülleimer des Badezimmers Zigaretten entsorgt und sich anschließend aus der Wohnung ausgesperrt. Wohl aufgrund einer noch zu heißen Zigarette kam es in der Folge zu der Rauchentwicklung und der Auslösung des Rauchmelders. Der Brand wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht und die Wohnung ausgiebig belüftet. Die Seniorin, die augenscheinlich unverletzt geblieben war, kam mit dem Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus. Außer am Mülleimer war kein Sachschaden entstanden. (mr)

Filderstadt (ES): Bei Einbruch Schmuck entwendet

Beim Einbruch in eine Wohnung in der Talstraße in Bernhausen hat ein Unbekannter Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der Täter gelangte am Dienstag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür in die Wohnung und durchwühlte diese nach Wertgegenständen. Mit der Beute flüchtete der Eindringling anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Ostfildern-Nellingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Ostfildern fahndet nach einem etwa 30 Jahre alten Mann, nachdem dieser am Dienstagabend in der Straße An der Akademie vor einer 15-Jährigen onaniert hat. Das Mädchen war gegen 18.30 Uhr vom Anlagensee in Richtung Stadtbahnhaltestelle unterwegs. Als sie an der Tiefgarage vorbeilief, erkannte sie den Mann, der dort onanierte und sie dabei ansprach. Die Jugendliche flüchtete sofort in Richtung Stadtbahnhaltestelle, sah aber noch, wie der Unbekannte in die entgegengesetzte Richtung weglief. Die Polizei wurde erst einige Zeit später alarmiert, weshalb eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen bislang ergebnislos verlief. Der Polizeiposten Ostfildern bittet unter der Telefonnummer 0711/34169830 um Hinweise zu dem Mann, der als mindestens 190 cm groß und schlank beschrieben wird. Er hatte ein längliches Gesicht, eine dünne Nase und dunkelbraune/schwarze, gegelte Haare, die zu einem linken Seitenscheitel gekämmt waren. Er war mit einer schwarzen Hose, schwarzen Stoffschuhen und einem schwarzen Stoffmantel bekleidet, der bis zum Oberschenkel reichte. Der Mann sprach hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent. (cw)

Tübingen (TÜ): Bei Rot über die Ampel - ein Schwerverletzter (Zeugenaufruf)

Über alle Verkehrsregeln hat sich ein 30 Jahre alter Tübinger am Dienstagabend hinweg gesetzt und dabei einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Tübinger war gegen 19 Uhr mit seinem Opel Astra offenbar mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf der Friedrichstraße in Richtung Karlstraße unterwegs. Obwohl die Ampel an der Einmündung zur Poststraße Rot zeigte, fuhr er ohne anzuhalten in den Einmündungsbereich ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden 48-jährigen Roller-Fahrer, der bei Grün nach links in die Friedrichstraße eingebogen war und keinerlei Chance mehr hatte zu reagieren. Der Fahrer des Motorrollers stürzte bei dem Aufprall auf die Fahrbahn. Ohne sich um den schwerverletzten Mann zu kümmern, fuhr der 30 Jährige weiter und flüchtete in Richtung Karlstraße. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten 48-Jährigen Zweiradfahrer anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Im Verlauf der polizeilichen Fahndung konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Wie sich herausstellte, hatte er erst an einer Bushaltestelle in der Rümelinstraße angehalten, weil er wegen seines bei dem Unfall beschädigten Reifens nicht mehr weiterfahren konnte. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten, die durch den Opel Astra gefährdet wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Rottenburg (TÜ): Fußgänger übersehen

Ein schwer verletzter Fußgänger und ungefähr 1.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles der sich am frühen Mittwochmorgen am Kreisverkehr in der Tübinger Straße ereignet hat. Gegen vier Uhr wollte ein 80-jähriger Renault-Fahrer den Kreisverkehr in Richtung Poststraße verlassen. Hierbei übersah er einen 53-jährigen Fußgänger, der sich bereits auf der Straße befand, um diese zu überqueren. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (se)

Ofterdingen (TÜ): Bäckereifiliale heimgesucht

In die Bäckereifiliale in einem Discounter in der Straße Weiherrain ist zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, drei Uhr, eingebrochen worden. Ein noch unbekannter Täter hebelte ersten Erkenntnissen zufolge eine Gebäudetür auf und gelangte so in die Räumlichkeiten der Bäckerei. Dort durchsuchte er Schränke und Schubladen und erbeutete Bargeld in noch unbekannter Höhe. (mr)

