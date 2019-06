Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach, Sturz in den Fahrstuhlschacht

Freiburg (ots)

Breisach - Am Freitag 21.06.2019 gg: 14:40 Uhr wurde das Polizeirevier Breisach zu einem Unfall in einem Wohngebäude Am Marktplatz in Breisach gerufen. Handwerker waren gerade im Erdgeschoss mit Wartungsarbeiten an einem Fahrstuhl beschäftigt, als ein Bewohner im 2. Obergeschoss mit Hilfe eines Spezialschlüssels den er zuvor von einem der Arbeiter erhalten hatte, die Zugangstüre zum Fahrstuhlschacht öffnete und in diesen Schacht, wohl in der irrigen Annahme, dass dies der Fahrstuhl sei, hineintrat. Der 63jährige Bewohner stürzte ca. 5 m in die Tiefe und zog sich dabei schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen zu den Umständen die zu dem Unfall führten aufgenommen.

