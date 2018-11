POL-EN: Sprockhövel - Drei Einbrüche

Sprockhövel (ots) - Am 11.11.2018, zwischen 15.00 Uhr und 21:00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln von zwei Fenstern und einer Terrassentür in ein Reihenhaus am Perthes-Ring und in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Bochumer Straße ein. Nach bisherigen Feststellungen wurden lediglich aus den Wohnungen Bargeld, Ausweiskarten und Schmuck entwendet.

