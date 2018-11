POL-EN: Hattingen - Diebstahl aus Pkw

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 09.11.2018, 00.00 Uhr bis 11.11.2018, 11.00 Uhr kam es in der Welperstraße, Am Schützenplatz, August-Bebel-Straße und Waldstraße zu insgesamt fünf Fahrzeugeinbrüchen. Die Täter schlugen an den Pkw jeweils eine Seiten- bzw. Heckscheibe ein und entwendeten zwei Rucksäcke, eine Handtasche, zwei Notebooks, zwei Geldbörsen, zwei Mobiltelefone, ein Navigationsgerät und Ausweiskarten.

