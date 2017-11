POL-NI: Abgemeldeten PKW angezündet:

Bückeburg (ots) - (PP) In den frühen Morgenstunden des 14.11. wurde ein Zeuge gegen 04:45 Uhr auf starke Qualmentwicklung aus einem abgemeldeten PKW aufmerksam, der auf einem Privatgrundstück an der Georgstraße 6 in Bückeburg abgestellt war. Die alarmierte Feuerwehr konnte den augenscheinlich auf dem Fahrersitz entstandenen Brandherd in kurzer Zeit ablöschen. Eine Selbstentzündung des Fahrzeugs kann aufgrund der ausgebauten Batterie ausgeschlossen werden, sodass die Beamten der Polizei Bückeburg die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen haben. Zeugen, die vor Brandentdeckung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese dem Polizeikommissariat Bückeburg mitzuteilen.

