POL-NI: Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz

Eine 72jährige Seniorin aus dem Auetal ist gestern gg. 12.30 Uhr auf dem Supermarktparkplatz an der Hannoverschen Straße in Bückeburg durch ein zurücksetzenden Pkw Skoda einer 80jährigen Bückeburgerin erheblich verletzt worden.

Die Auetalerin war mit ihrem Ehemann einkaufen und wollte ihre Einkäufe in den Kofferraum verstauen. Die rückwärtsfahrende Bückeburgerin stieß mit ihrem Pkw beim Ausfahren aus einer Parklücke zunächst gegen den Einkaufswagen und drückte die dahinter stehende Bückeburgerin in der Folge gegen das eigene Auto.

Die 72jährige wurde mit Verletzungen an den Beinen und am Unterarm in das Krankenhaus nach Stadthagen eingeliefert.

