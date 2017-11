POL-NI: Nienburg-Illegale Müllentsorgung

Nienburg (ots) - (BER)Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei in Nienburg am Montagmittag gegen 13.50 Uhr, dass er soeben eine illegale Müllbeseitigung beobachtet habe. Der Zeuge konnte den eingesetzten Polizeibeamten beschreiben, wie der Verursacher an der Linsburger Allee zwischen Stöckse und Linsburg einen Eimer mit Müll am Straßenrand entsorgte. Nach der Tat hatte sich der Mann in seinen Pkw gesetzt und war mit hoher Geschwindigkeit davon gefahren. Glücklicherweise merkte sich der Spaziergänger das Kennzeichen und auch das Aussehen des Müllfrevlers. Auf sein ordnungswidriges Verhalten angesprochen, gab der Verursacher sofort alles zu und erklärte, zwischenzeitlich schon wieder den Großteil des Abfalls zurückgeholt zu haben. Die Beamten nahmen ihm noch das Versprechen ab, auch noch den Rest, bestehend aus Nägeln und Asche, zurückzuholen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

