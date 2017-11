POL-NI: Nienburg-Busse in Steimbke beschädigt

Nienburg (ots) - (BER)In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 11.11.2017, 16.00 Uhr und Sonntag, 12.11.2017, 09.00 Uhr drangen bisher unbekannte Täter in das Gelände eines Busunternehmens im Gewerbegebiet in Steimbke ein. Nachdem mehrere Busse gewaltsam geöffnet wurden, versprühten die Täter in insgesamt drei Fahrzeugen den Inhalt vorgefundener Feuerlöscher. An einem der Busse zerschlugen sie zusätzlich mehrere Scheiben. Aufgrund der Art und Weise des Vorgehens, geht die Polizei von kindlichen oder jugendlichen Tätern aus. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Nienburg unter Telefon: 05021 / 97780 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 Nienburg

Axel Bergmann

Telefon: 05721/4004-107 Mobil 0175 932 45 36

E-Mail: axel.bergmann@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell