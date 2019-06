Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Illegale Spritztouren - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall, in dessen Verlauf auch rechtswidrige, nächtliche Spritztouren quer durch Waldkirch und Kollnau eine Rolle spielen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag fuhr eine Gruppe Jugendlicher in wechselnder Besetzung mit einem grauen Peugeot 206, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 05 Uhr durch Kollnau und Waldkirch. Wie es aussieht, hatte keiner der Fahrer eine Fahrerlaubnis hierfür. Wie genau die Umstände waren, mit welchen sich die Jugendlichen Zugriff auf das Auto verschafft haben, wird derzeit noch ermittelt. Zumindest bei einer Fahrt durch die Langestraße, gegen 04:30 Uhr, kam es wohl für einen Radfahrer zu einer gefährlichen Situation bei der Begegnung mit diesem Auto. Der Radfahrer, aber auch alle anderen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden um einen Anruf bei der Polizei gebeten. Telefon: 07681/4074-0.

