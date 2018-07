POL-PDMT: Bad Ems - Unfallgegner gesucht

Bad Ems (ots) - Am Samstag, 07.07.2018, zwischen 22:00 Uhr und 23:10 Uhr, wurde in dem öffentlichen Parkhaus in der Grabenstraße in Bad Ems möglicherweise ein geparkter PKW beschädigt. Der Verursacher selbst bemerkte sein Verschulden erst am Folgetag, weshalb nun der in Frage kommende Geschädigte gesucht wird. Hinweise zu der Tat werden erbeten und sind an Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder per E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de zu richten.

