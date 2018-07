POL-PDMT: Maxsain: Einbrüche in Bauerhöfe

Maxsain (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Freitag, 06.07.2018 auf Samstag, 07.07.2018 zu zwei Einbrüchen in benachbarte Bauernhöfe / landwirtschaftliche Betriebe am Ortsrand von Maxsain. Unbekannte Täter drangen jeweils in Geräteschuppen und Maschinenhallen ein und entwendeten daraus eine Vielzahl an Werkzeugen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

