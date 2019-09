Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kurioser Drogenfund

Am 13.09.2019 , um 02.46 Uhr, wird eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Stolzenau nach Uchte entsandt. Über Notruf hatte sich ein 51 jähriger Uchter an die Polizei gewandt und mitgeteilt, dass sich zwei Personen illegal in seiner Wohnung aufgehalten hatten.Beim Überprüfen des Sachverhaltes vor Ort erlangen die Beamten zu Ihrem eigenem Erstaunen folgende Erkenntnisse: 1. Es ergeben sich keine Erkenntnisse, die objektiv auf einen Einbruchdiebstahl hindeuten. 2. Der Hinweisgeber steht eigenen Angaben zufolge unter Drogeneinfluß. 3. Im Wohnzimer bewahrt der 51 jährige zwei Cannabispflanzen auf. 4. Diese werden durch die Polizisten beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen illeglen Drogenbesitzes folgt.

