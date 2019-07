Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Von Brems- auf Gaspedal gerutscht...

Mannheim (ots)

Aufgrund eines Bedienfehlers verursachte am Montag kurz nach 12 Uhr eine 75-jährige Kia-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Seckenheimer Landstraße einen Unfall. Sie rutschte von dem Brems- auf das Gaspedal, so dass ihr Auto gegen zwei geparkte Autos krachte. Während an ihrem Auto Totalschaden entstand, schlägt der Schaden an den beiden anderen Fahrzeugen mit je 5.000 Euro zu Buche.

Die 75-Jährige klagte zudem über leichte Verletzungen, wurde erstversorgt und danach in einem Mannheimer Krankenhaus stationär aufgenommen.

Insgesamt entstand Schaden von rund 16.000 Euro.

