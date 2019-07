Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: 7.000 Euro Schaden bei Unfall

Mannheim (ots)

Bei ihrem Abbiegevorgang von der Sudetenstraße in die Koblenzer Straße erfasste am Montagabend gegen 23 Uhr eine VW Golf-Fahrerin einen Motorradfahrer, der in der Folge stürzte und gegen stehenden Renault Twingo schleuderte. Der 37-jährige Suzuki-Fahrer aus Mannheim zog sich Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Die Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen. Ausgelaufene Betriebsstoffe entfernte eine Spezialfirma.

