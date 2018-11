POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfall mit Fahrschulauto

Edenkoben (ots) - Gestern Mittag (17.11.2018, 13:05 Uhr) wollte die 17-jährige Fahrschülerin bei einer praktischen Fahrstunde zur Erlangung der Fahrerlaubnisklasse B in der Radeburger Straße in Edenkoben nach rechts in die Weinstraße abbiegen. Zunächst musste sie verkehrsbedingt bremsen, da sie die Vorfahrt gemäß Zeichen 205 gewähren musste. Beim anschließenden Anfahren würgte sie den Motor ab. Dies erkannte die hinter ihr fahrende 25-jährige PKW-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Fahrschulauto auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurden mit der Fahrschülerin durch die eingesetzten Beamten die Pflichten aus § 34 StVO erörtert. Hierin ist geregelt, wie man sich als Unfallbeteiligter nach einem Verkehrsunfall zu verhalten hat. Unter anderem ist hierbei der Verkehr zu sichern und bei einem (wie vorliegend) geringen Schaden ist unverzüglich beiseite zu fahren. Es konnte bei der genannten Erörterung festgestellt werden, dass die Fahrschülerin aus Sicht der eingesetzten Beamten für die theoretische Fahrerlaubnisprüfung gut gewappnet ist.

