Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Hyundai beim Vorbeifahren touchiert

Mannheim (ots)

2.000 Euro Schaden richtete ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren an einem in der Straße "Lichte Zeile 5" im Mannheimer Stadtteil Käfertal abgestellten Hyundai an. Der Geschädigte parkte seinen Wagen in der Zeit zwischen Sonntagabend, 19.30 und Montagmorgen, 8 Uhr. Hinweise zum Flüchtigen, der sich unerlaubt entfernt hat, nehmen die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0, entgegen.

