POL-NI: Marklohe-Erwachsenenwindeln auf dem Friedhof entsorgt

(BER)Seit ca. 1 ½ Jahren entsorgt eine bisher unbekannte Person regelmäßig benutzte Windeln auf einer Abfallsammelstelle des Markloher Friedhofes. Abgesehen davon, dass die Sammelstelle für derartigen Müll nicht vorgesehen ist und niemand das Recht hat, seinen privaten Müll dort zu entsorgen, kommt nun noch eine erhebliche Geruchsbelästigung hinzu. Bei den derzeit recht hohen Temperaturen ist es zeitweise so schlimm, dass der Bereich von Friedhofsbesuchern bereits gemieden wird. Mit der Pressemeldung soll zum einen an das Gewissen der Verursacherin oder des Verursachers appelliert werden, das einzustellen, zum anderen bittet die Polizei in Marklohe um Hinweise auf die oder den Verursacher unter Tel.: 05021 / 961980.

