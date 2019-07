POL-NI: Dreifach untauglicher Einbruchsversuch

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(swe). Ein bislang unbekannter Täter versucht am Donnerstag Morgen zwischen 00.00 und 00.15 Uhr die Eingangstür eines Sonderpostenmarktes in der Stoevesandtstraße aufzubrechen. Auf den Videoaufzeichnungen der Tat stellt sich der Tathergang wie folgt dar. Der Täter versucht zuerst mit einem Messer, die Tür aufzuhebeln. Als dies misslingt will er einen Türflügel verbiegen und als auch das nicht zum Erfolg führt, versucht er mit einem Stein die Scheibe einzuschmeißen. Die stabile Tür hält auch diesem Versuch stand, so dass der Täter die Tat abbricht. Da aufgrund der Videoaufzeichnungen eine Ermittlung des Täters wahrscheinlich ist, wird der Mann gebeten, sich selbst bei der Polizei zu stellen, was die Arbeit erheblich erleichern würde. Ansonsten melden sich Zeugen bitte bei der Polizei, die Hinweise auf die Tat geben können.

