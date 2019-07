Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bleiverglaste Fensterscheiben der Friedhofskapelle eingeschlagen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Nachdem in den letzten Wochen und Monaten von vielen Gräbern der Metallgrabschmuck entwendet wurde, gibt es jetzt erneut eine Straftat an selber Stelle, die pietätlos ist. Unbekannte Personen haben die Fensterscheiben der Friedhofskapelle in Waltringhausen, Ortsteil von Bad Nenndorf, eingeschlagen. Insgesamt wurden 10 bleiverglaste Scheiben zerstört. Eine genaue Schadenshöhe kann bisher nicht genau gesagt werden ist aber von einem 4-stelligen Euro-Betrag auszugehen. Der Tatzeitraum kann bisher nicht weiter eingeschränkt werden, als das die Fenster zwischen März und dem 03.07.2019 zerstört wurden. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise, Tel.: 05723-94610.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell