POL-F: 181120 - 1121 Frankfurt-Bornheim: Renitenter Dieb

Frankfurt (ots) - (mc) Gestern Nachmittag (19. November 2018) stellten zwei Angestellte einen mutmaßlichen Ladendieb in der Berger Straße, der daraufhin handgreiflich wurde.

Gegen kurz vor zwei Uhr bemerkte der Filialleiter über die Videoüberwachungsanlage seines Geschäfts, wie ein Mann ohne zu bezahlen ein Duftspray sowie eine Vielzahl an alkoholischen Getränken zu stehlen versuchte. Vor dem Laden eilten zwei Mitarbeiter dem mutmaßlichen Langfinger nach und hielten ihn bis zum Eintreffen der Streife fest. Damit nicht einverstanden setzte sich der 36-jährige Wohnsitzlose zur Wehr und schlug nach einem der Angestellten, ohne ihn zu verletzen.

Nach Eintreffen der Polizei klickten die Handschellen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wird der hinlänglich polizeibekannte Mann am heutigen Tag einem Untersuchungshaftrichter vorgeführt.

In seiner ersten Einlassung gab sich der Mann geständig. Weitere Ermittlungen dauern hierzu an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell