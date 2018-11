POL-F: 181119 - 1118 Frankfurt-Westend: Unfall mit Dienstfahrzeug

Frankfurt (ots) - (ka) Heute Nachmittag, gegen 13.45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Miquelallee, Ecke Hansaallee zu einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einem Mercedes.

Die Polizeibeamten fuhren mit Sondersignalen auf der Miquelallee stadtauswärts und wollten nach links in die Hansaallee fahren. In dem Kreuzungsbereich kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit einem Mercedes, der auf der Hansaallee in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Glücklicherweise trugen weder die Polizeibeamten, noch der 78-jährige Mercedesfahrer Verletzungen davon.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, sodass es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 15.15 Uhr war die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell