POL-F: 181119 - 1117 Frankfurt-Harheim: Festnahme nach Drogenhandel

Frankfurt (ots) - (em) Am Freitag, den 16. November 2018 wurden zwei junge Herren nach einem Drogenhandel mit Marihuana vorläufig festgenommen.

Gegen 18.30 Uhr haben Zivilbeamte beobachten können, wie ein 22-Jähriger einem 25-Jährigen auf einem Parkplatz in der Riedhalsstraße Drogen verkauft hat. Anschließend brauste der 25-jährige Mann mit seinem Auto davon. Eine anschließende Kontrolle der beiden Männer, sollte den Tatverdacht bestätigen. Bei dem 25-Jährigen konnten mehrere Alukügelchen mit mehr als 3,5 Gramm Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Zudem mussten die Beamten feststellen, dass der Tatverdächtige unter Drogeneinfluss am Steuer seines Fahrzeuges saß.

Der 22-jährige mutmaßliche Drogendealer versuchte derweil einem der Zivilbeamten Marihuana zu verkaufen. Dass er da an der falschen Adresse war, bemerkte der Tatverdächtige, als wenig später die Handschellen für ihn klickten. Die Polizisten fanden mehrere Alukugeln mit Marihuana (knapp über 3 Gramm) sowie mehrere hundert Euro Bargeld bei ihm auf. Die Drogen und das Geld wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Drogenhandels.

Der 25-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 22-jährige Tatverdächtige wurde am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

