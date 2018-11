POL-F: 181119 - 1115 Frankfurt-Griesheim: Indoorplantage gefunden

Frankfurt (ots) - (ka) Gestern Mittag fanden Polizeibeamte zufällig eine Indoorplantage in einer Wohnung in der Straße Auf dem Schafberg.

Die Beamten fuhren gegen 11.30 Uhr in besagte Wohnung, um dort einen Haftbefehl zu vollstrecken. Die Gesuchte fanden sie zwar nicht, allerdings staunten die Polizisten nicht schlecht, als sie auf der Suche nach ihr eine Tür öffneten und vor einer Indoorplantage standen. Daraufhin beantragten die Polizeibeamten einen Durchsuchungsbeschluss und fanden bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung über 30 Cannabispflanzen, diverses Zubehör, mehrere tausend Euro Bargeld und Reste von verschiedenen Drogen. All dies stellten die Beamten sicher.

Die 50-jährige Wohnungsinhaberin und ihr 41-jähriger Lebensgefährte wurden vorläufig festgenommen und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

