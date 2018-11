POL-F: 181118 - 1113 Frankfurt-Preungesheim: Unbekannte zünden Mülltonnen an

Frankfurt (ots) - (ne)Zwei abgebrannte Mülltonnen, eine beschädigte Baustellentoilette und eine verrußte Gebäudewand sind das Ergebnis einer Brandstiftung in der Jaspertstraße am vergangenen Freitagabend.

Zunächst entzündeten die unbekannten Brandstifter eine Mülltonne. Dadurch wurde eine danebenstehende Tonne in Brand gesetzt. Das Feuer beschädigte auch eine Baustellentoilette erheblich, sowie die Gebäudewand eines Stromverteilerhauses.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Anwohner gaben bei der Polizei an zuvor Jugendliche gesehen zu haben, die Sperrmüll nahe des Brandortes umherwarfen. Die drei Jugendlichen (ein Mädchen/zwei Jungs) sollen afrikanisches Erscheinungsbild gehabt haben. Alle waren dunkel gekleidet, wobei eine Person eine weiße Hose trug.

