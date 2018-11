POL-F: 181118 - 1112 Frankfurt-Ostend: Fahrzeug überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (ne)Am Samstagmorgen um 5:20 Uhr kam es in der Obermainanlage zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 30 Jahre alter Caddyfahrer mit seinem Fahrzeug überschlug und leicht verletzt wurde.

Der alkoholisierte Fahrer des VW verlor auf der Obermainanlage die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Schutzplanke, überschlug sich anschließend und blieb auf der Seite liegen. Bei dem Unfall beschädigte er eine gasbetriebene Straßenlaterne. Passanten eilten herbei und halfen dem 30-Jährigen aus dem Auto. Dieses setzte nun wider Erwarten zur Flucht an, konnte aber nach kurzer Zeit von der Polizei festgenommen werden.

Die Obermainanlage musste für mehrere Stunden gesperrt werden, wegen des Gasaustritts führte die Mainova entsprechende Reparaturarbeiten durch. Der leichtverletzte Unfallfahrer kam zur medizinschen Behandlung in ein Krankenhaus.

