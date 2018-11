POL-F: 181118 - 1110 Frankfurt-Altstadt/Schwanheim: Autodiebe flüchten vor Polizeikontrolle

Frankfurt (ots) - (ne)Vier junge Männer sind am frühen Freitagmorgen um 3:30 Uhr in ihrem geklauten Auto vor einer Polizeistreife geflüchtet. Eine Person konnte festgenommen werden.

Der Streife des 1. Polizeireviers fiel das voll besetzte Fahrzeug an der Kreuzung Neue Mainzer Straße/Untermainkai af, da der Fahrer offensichtlich Probleme hatte den Golf zu bedienen. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete über die Friedensbrücke. Die Verfolgungsfahrt ging über die Stresemannallee, die Lyoner Straße bis zum Schwanheimer Ufer. Hier machte der Fahrer einer Vollbremsung und drei der vier Insassen konnten aus dem Fahrzeug flüchten. Ein Mitfahrer, ein 19-jähriger Mann, kam nicht schnell genug aus dem Auto raus und wurde festgenommen. Er kam wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Von den anderen drei augenscheinlich jungen Männern fehlt jede Spur.

